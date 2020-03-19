Коронавирус не помешает проведению чемпионата России по санному спорту

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюри заявил о намерении организации провести в срок чемпионат России — 2020 в Сочи. Соревнования запланированы на 19-20 марта.



«У нас подготовка проходит нормально, чемпионат России пройдет в намеченные сроки, 19 и 20 марта, — сказал Тюрин в телефонном разговоре. — Мы не попадаем под рекомендации министерства спорта России о запрете соревнований. Участниками нашего турнира будут до 100 человек», — цитирует Тюри «Р-Спорт».



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.