Коронавирус не помешает проведению чемпионата России по санному спорту
Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюри заявил о намерении организации провести в срок чемпионат России — 2020 в Сочи. Соревнования запланированы на 19-20 марта.
«У нас подготовка проходит нормально, чемпионат России пройдет в намеченные сроки, 19 и 20 марта, — сказал Тюрин в телефонном разговоре. — Мы не попадаем под рекомендации министерства спорта России о запрете соревнований. Участниками нашего турнира будут до 100 человек», — цитирует Тюри «Р-Спорт».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.
Читайте также
- 19 марта 2020
-
00:59
-
00:30
- 18 марта 2020
-
23:52
-
21:53
-
20:10
-
18:52
-
18:08
-
17:45
-
17:25
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:31
-
16:06
-
16:05
-
15:49
-
15:34
-
15:30
-
14:58
-
14:37
-
13:24
-
12:37
-
12:24
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
11:46
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
10:43
-
10:20
-
09:52
-
09:39
-
09:30
Партнерский контент