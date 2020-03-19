Коронавирус отнял у нас 19 марта: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. Сегодня, 19 марта, должны были пройти, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.



Футбол

Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» — «Истанбул», «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос», «Байер — Рейнджерс», «Шахтёр» — «Вольфсбург», «Хетафе» — «Милан», «Рома» — «Севилья», «Базель» — «Айнтрахт», «МЮ» — ЛАСК.

Кубок Либертадорес.



Хоккей

КХЛ. Плей-офф.

ВХЛ. Плей-офф.

НХЛ.



Баскетбол

НБА.

Евролига.



Фигурное катание

Чемпионат мира в Монреале (Канада).



Кёрлинг

Чемпионат мира в Принс-Джордже (Канада).



Теннис

WTA и ATP. Турнир в Индиан-Уэллсе.



Бокс

Европейская олимпийская квалификация.



Бадминтон

Открытый чемпионат Швейцарии.