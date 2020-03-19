Коронавирус отнял у нас 19 марта: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы
Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. Сегодня, 19 марта, должны были пройти, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.
Футбол
Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» — «Истанбул», «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос», «Байер — Рейнджерс», «Шахтёр» — «Вольфсбург», «Хетафе» — «Милан», «Рома» — «Севилья», «Базель» — «Айнтрахт», «МЮ» — ЛАСК.
Кубок Либертадорес.
Хоккей
КХЛ. Плей-офф.
ВХЛ. Плей-офф.
НХЛ.
Баскетбол
НБА.
Евролига.
Фигурное катание
Чемпионат мира в Монреале (Канада).
Кёрлинг
Чемпионат мира в Принс-Джордже (Канада).
Теннис
WTA и ATP. Турнир в Индиан-Уэллсе.
Бокс
Европейская олимпийская квалификация.
Бадминтон
Открытый чемпионат Швейцарии.
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