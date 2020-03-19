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Коронавирус отнял у нас 19 марта: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

Коронавирус отнял у нас 19 марта: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы
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Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. Сегодня, 19 марта, должны были пройти, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.

Футбол
Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» — «Истанбул», «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос», «Байер — Рейнджерс», «Шахтёр» — «Вольфсбург», «Хетафе» — «Милан», «Рома» — «Севилья», «Базель» — «Айнтрахт», «МЮ» — ЛАСК.
Кубок Либертадорес.

Хоккей
КХЛ. Плей-офф.
ВХЛ. Плей-офф.
НХЛ.

Баскетбол
НБА.
Евролига.

Фигурное катание
Чемпионат мира в Монреале (Канада).

Кёрлинг
Чемпионат мира в Принс-Джордже (Канада).

Теннис
WTA и ATP. Турнир в Индиан-Уэллсе.

Бокс
Европейская олимпийская квалификация.

Бадминтон
Открытый чемпионат Швейцарии.

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