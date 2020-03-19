Фигуристка Леонова объявила об отмене своего шоу из-за коронавируса

Российская фигуристка Алёна Леонова сообщила, что её ледовое шоу «Всё лучшее, что было» в Санкт-Петербурге переносится на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса.

«Приносим извинения за причинённые неудобства и выражаем надежду, что вы с пониманием отнесётесь к переносу сроков проведения данного мероприятия и возможным изменениям состава участников шоу», — написала Леонова в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, шоу должно было состояться 25 апреля в Академии фигурного катания, однако в Санкт-Петербурге запретили проведение мероприятий, на которых присутствует более 50 участников. Ограничение будет действовать до 30 апреля.

29-летняя Леонова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Она является победительницей Универсиады 2015 года, а также серебряным призёром чемпионата мира 2012 года в Ницце.