Фигуристка Леонова объявила об отмене своего шоу из-за коронавируса

Российская фигуристка Алёна Леонова сообщила, что её ледовое шоу «Всё лучшее, что было» в Санкт-Петербурге переносится на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса.
«Приносим извинения за причинённые неудобства и выражаем надежду, что вы с пониманием отнесётесь к переносу сроков проведения данного мероприятия и возможным изменениям состава участников шоу», — написала Леонова в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, шоу должно было состояться 25 апреля в Академии фигурного катания, однако в Санкт-Петербурге запретили проведение мероприятий, на которых присутствует более 50 участников. Ограничение будет действовать до 30 апреля.
29-летняя Леонова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Она является победительницей Универсиады 2015 года, а также серебряным призёром чемпионата мира 2012 года в Ницце.
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