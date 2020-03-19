«Оступился». Фигурист Самарин — о неудаче на чемпионате Европы

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, почему на чемпионате Европы, который в январе прошёл в австрийском городе Граце, ему удалось занять лишь десятое место.

«Оступился. Не получилось сделать то, что я планировал. Да, это неприятно. Но мы уже всё обговорили с тренером, проанализировали ошибки и готовимся к следующему сезону», — приводит слова Самарина «Матч ТВ».

Также он рассказал, почему решил упростить контент в произвольной программе, вместо флипа прыгнув тулуп.

«Дело в неуверенности. На протяжении сезона флип у меня получался через раз. На тренировках не было проблем, а на стартах случались. Поэтому к чемпионату Европы мы решили убрать нестабильный прыжок, чтобы показать чистое катание. Но, увы, не удалось», — добавил спортсмен.