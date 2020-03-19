«То не хочу, это не буду». Вяльбе рассказала о жалобах на Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о жалобах на лыжника Сергея Устюгова, поступивших от одного из врачей группы тренера Маркуса Крамера.

«У него слишком много отрицаний. То не хочу, это не буду. Смотрите, что получается. Устюгов заболел в разгар сезона и обвинил в этом, получается, меня и федерацию. Отправили его, видите ли, из Европы в Россию для получения визы в Северную Америку. Разве его одного? По известным ему причинам летом мы не могли сделать визы, делали их уже зимой. Но ведь Большунов тоже ездил, тоже эту визу получал. А заболели двое – Устюгов и Непряева.

Если ты куда-то летишь, неужели сложно выполнить предписание врача и принимать противовирусные средства? Он отказался, заявил, что не будет этого делать. Тогда к кому претензии? К нам или к себе? Непряева тоже отказалась пить противовирусные препараты», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.