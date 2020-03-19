«То не хочу, это не буду». Вяльбе рассказала о жалобах на Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о жалобах на лыжника Сергея Устюгова, поступивших от одного из врачей группы тренера Маркуса Крамера.
«У него слишком много отрицаний. То не хочу, это не буду. Смотрите, что получается. Устюгов заболел в разгар сезона и обвинил в этом, получается, меня и федерацию. Отправили его, видите ли, из Европы в Россию для получения визы в Северную Америку. Разве его одного? По известным ему причинам летом мы не могли сделать визы, делали их уже зимой. Но ведь Большунов тоже ездил, тоже эту визу получал. А заболели двое – Устюгов и Непряева.
Если ты куда-то летишь, неужели сложно выполнить предписание врача и принимать противовирусные средства? Он отказался, заявил, что не будет этого делать. Тогда к кому претензии? К нам или к себе? Непряева тоже отказалась пить противовирусные препараты», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 19 марта 2020
-
12:00
-
11:21Вяльбе раскрыла секрет успеха Большунова Эксклюзив
-
10:58
-
10:53
-
10:31
-
10:06
-
09:40
-
09:00
-
08:30
-
00:59
-
00:30
- 18 марта 2020
-
23:52
-
21:53
-
20:10
-
18:52
-
18:08
-
17:45
-
17:25
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:31
-
16:06
-
16:05
-
15:49
-
15:34
-
15:30
-
14:58
-
14:37
-
13:24
-
12:37
-
12:24
-
12:14
-
12:12
-
12:10