«От всех вирусов». Хоркина надела подгузник на собаку. Видео

Бывшая российская гимнастка Светлана Хоркина пошутила, что изобрела универсальное средство, которое поможет защититься от всех видов вирусов. По мнению спортсменки, для этого следует использовать подгузник, но не традиционным образом, а надевая его на голову.

Хоркина продемонстрировала «изобретение», надев подгузник на собаку.

«Новое изобретение от всех вирусов. Проверено», — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Хоркиной.

Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.