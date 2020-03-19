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«От всех вирусов». Хоркина надела подгузник на собаку. Видео

«От всех вирусов». Хоркина надела подгузник на собаку. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывшая российская гимнастка Светлана Хоркина пошутила, что изобрела универсальное средство, которое поможет защититься от всех видов вирусов. По мнению спортсменки, для этого следует использовать подгузник, но не традиционным образом, а надевая его на голову.

Хоркина продемонстрировала «изобретение», надев подгузник на собаку.

«Новое изобретение от всех вирусов. Проверено», — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Хоркиной.

Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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