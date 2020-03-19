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Швейцарская велогонщица из-за коронавируса пошла работать в больницу

Швейцарская велогонщица из-за коронавируса пошла работать в больницу
Другие / Велоспорт 0

Швейцарская велогонщица Элиз Чабби, выступающая за команду Bigla-Katusha, в отсутствие гонок пошла работать в больницу в Женеве, где не хватает рабочей силы. Ранее спортсменка получила медицинскую степень, сообщает телеграм-канал Vondelpark.

В Швейцарии зарегистрировано более 2200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Я не могу просто сидеть и ничего не делать в этой ситуации», — заявила спортсменка.

Напомним, из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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