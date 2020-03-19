«Смеёшься, что ли, над людьми?» Рудковскую раскритиковали за модные маски от коронавируса

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена российского фигуриста Евгения Плющенко, показала в «Инстаграме», как украшает медицинские маски, призванные защитить от распространения коронавируса. На видео можно посмотреть, как Рудковская приклеивает к маскам искусственные цветы, а затем обрызгивает их духами.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

Пользователи раскритиковали идею продюсера, оставив такие комментарии:

«Вам кто-то, помню, недавно написал «пир во время чумы», браво автору».

«А ума нет».

«Блин… Ну это треш полный».

«Ещё туалетную бумагу цветочками расклейте и раздарите».

«Эта показуха для кого? Посмотрела бы я, какую бы ты масочку приобрела на зарплату в 7-10 тысяч с цветуёчками от «Шанель».

«Смеёшься, что ли, над людьми?»