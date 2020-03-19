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«Смеёшься, что ли, над людьми?» Рудковскую раскритиковали за модные маски от коронавируса

«Смеёшься, что ли, над людьми?» Рудковскую раскрит
«Смеёшься, что ли, над людьми?» Рудковскую раскритиковали за модные маски от коронавируса
Другие / Фигурное катание 0

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена российского фигуриста Евгения Плющенко, показала в «Инстаграме», как украшает медицинские маски, призванные защитить от распространения коронавируса. На видео можно посмотреть, как Рудковская приклеивает к маскам искусственные цветы, а затем обрызгивает их духами.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

Пользователи раскритиковали идею продюсера, оставив такие комментарии:

«Вам кто-то, помню, недавно написал «пир во время чумы», браво автору».
«А ума нет».
«Блин… Ну это треш полный».
«Ещё туалетную бумагу цветочками расклейте и раздарите».
«Эта показуха для кого? Посмотрела бы я, какую бы ты масочку приобрела на зарплату в 7-10 тысяч с цветуёчками от «Шанель».
«Смеёшься, что ли, над людьми?»

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