«Смеёшься, что ли, над людьми?» Рудковскую раскритиковали за модные маски от коронавируса

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена российского фигуриста Евгения Плющенко, показала в «Инстаграме», как украшает медицинские маски, призванные защитить от распространения коронавируса. На видео можно посмотреть, как Рудковская приклеивает к маскам искусственные цветы, а затем обрызгивает их духами.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.
Пользователи раскритиковали идею продюсера, оставив такие комментарии:
«Вам кто-то, помню, недавно написал «пир во время чумы», браво автору».
«А ума нет».
«Блин… Ну это треш полный».
«Ещё туалетную бумагу цветочками расклейте и раздарите».
«Эта показуха для кого? Посмотрела бы я, какую бы ты масочку приобрела на зарплату в 7-10 тысяч с цветуёчками от «Шанель».
«Смеёшься, что ли, над людьми?»
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