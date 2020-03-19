«Чемпионат» продолжает марафон подарков в честь своего 15-летия

11 марта «Чемпионат» отметил свой 15-й день рождения. В честь юбилея мы продолжаем марафон подарков!
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«Чемпионат» в честь своего 15-летия уже разыгрывал FIFA 20 и другие подарки.
Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.
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