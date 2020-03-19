Тутберидзе показала, как её ученики тренируются в медицинских масках

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе показала в «Инстаграме» фотографию учеников, тренирующихся в медицинских масках, которые должны снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

«Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь. Нам всем нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для нашего здоровья и возврата к привычной жизни. Нам нужна некая временная самоизоляция, ношение масок, придерживаться дистанции, если это возможно, и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно географически распространяться.

Взрослый обязан объяснить это ребёнку. Всем нам желаю здоровья, нашей планете — скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих», — подписала фото Тутберидзе.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Тутберидзе.