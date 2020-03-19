В России за сутки коронавирусом заразилось 52 человека

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 52 человека за сутки, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 199 человек, из которых выздоровело восемь, причём зафиксирован один летальный исход.

Напомним, в России из-за угрозы распространения коронавируса отменили все крупнейшие турниры, в том числе РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ. Крупнейшие международные соревнования с участием российских команд и спортсменов также не проводятся.

Распределение новых случаев заболевания коронавирусом по регионам России:

Москва – 12 случаев

Московская область – 5 случаев

Свердловская область – 5 случаев

Тульская область – 3 случая

Красноярский край – 3 случая

Хабаровский край – 3 случая

Тамбовская область – 2 случая

Воронежская область – 2 случая

Краснодарский край – 2 случая

Кировская область – 2 случая

Ивановская область – 1 случай

Рязанская область – 1 случай

Мурманская область – 1 случай

Нижегородская область – 1 случай

Пермский край – 1 случай

Новосибирская область – 1 случай

Республика Саха (Якутия) – 1 случай

Оренбургская область – 1 случай

Ханты-Мансийский АО – 1 случай

Санкт-Петербург – 1 случай

Республика Чувашия – 1 случай

Саратовская область – 1 случай

Тверская область – 1 случай.