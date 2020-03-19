Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Когда мы избавимся от коронавируса? Лайв с врачом клуба РПЛ
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В России за сутки коронавирусом заразилось 52 человека

В России за сутки коронавирусом заразилось 52 человека
Другие 0

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 52 человека за сутки, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 199 человек, из которых выздоровело восемь, причём зафиксирован один летальный исход.

Напомним, в России из-за угрозы распространения коронавируса отменили все крупнейшие турниры, в том числе РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ. Крупнейшие международные соревнования с участием российских команд и спортсменов также не проводятся.

Распределение новых случаев заболевания коронавирусом по регионам России:

Москва – 12 случаев
Московская область – 5 случаев
Свердловская область – 5 случаев
Тульская область – 3 случая
Красноярский край – 3 случая
Хабаровский край – 3 случая
Тамбовская область – 2 случая
Воронежская область – 2 случая
Краснодарский край – 2 случая
Кировская область – 2 случая
Ивановская область – 1 случай
Рязанская область – 1 случай
Мурманская область – 1 случай
Нижегородская область – 1 случай
Пермский край – 1 случай
Новосибирская область – 1 случай
Республика Саха (Якутия) – 1 случай
Оренбургская область – 1 случай
Ханты-Мансийский АО – 1 случай
Санкт-Петербург – 1 случай
Республика Чувашия – 1 случай
Саратовская область – 1 случай
Тверская область – 1 случай.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020