В России за сутки коронавирусом заразилось 52 человека

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 52 человека за сутки, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 199 человек, из которых выздоровело восемь, причём зафиксирован один летальный исход.
Напомним, в России из-за угрозы распространения коронавируса отменили все крупнейшие турниры, в том числе РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ. Крупнейшие международные соревнования с участием российских команд и спортсменов также не проводятся.
Распределение новых случаев заболевания коронавирусом по регионам России:
Москва – 12 случаев
Московская область – 5 случаев
Свердловская область – 5 случаев
Тульская область – 3 случая
Красноярский край – 3 случая
Хабаровский край – 3 случая
Тамбовская область – 2 случая
Воронежская область – 2 случая
Краснодарский край – 2 случая
Кировская область – 2 случая
Ивановская область – 1 случай
Рязанская область – 1 случай
Мурманская область – 1 случай
Нижегородская область – 1 случай
Пермский край – 1 случай
Новосибирская область – 1 случай
Республика Саха (Якутия) – 1 случай
Оренбургская область – 1 случай
Ханты-Мансийский АО – 1 случай
Санкт-Петербург – 1 случай
Республика Чувашия – 1 случай
Саратовская область – 1 случай
Тверская область – 1 случай.
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