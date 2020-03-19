В 80 из 85 регионов России введён режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели в 80 из 85 регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Такое решение властей подразумевает переход всех учебных заведений на дистанционное обучение и отмену спортивных и других массовых мероприятий.
Режим повышенной готовности пока не ввели в двух регионах центральной России: в Орловской и Тверской областях, в трёх из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 8000 человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших.
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