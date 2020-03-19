Фигуристы группы Тутберидзе приостановили тренировки до 12 апреля из-за коронавируса

Фигуристы группы тренера Этери Тутберидзе приостановили централизованные тренировки до 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра спорта и образования «Самбо-70».
Причиной такого решения стали ограничительные меры по профилактике распространения коронавируса. Напомним, спортсмены тренируются на катке «Хрустальный».
«Мы исполняем указ мэра Москвы и временно приостанавливаем тренировки с 21 марта по 12 апреля», — заявили в пресс-службе «Самбо-70».
Сообщается, что жалоб на состояние здоровья от фигуристов не поступало. Среди прочих в группе Тутберидзе занимаются Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Камила Валиева.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 8000 человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
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