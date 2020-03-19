Непомнящий и Алексеенко сыграли вничью на турнире претендентов ФИДЕ

В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов на Всемирную шахматную корону по шахматам. Сегодня, 19 марта, состоялся третий тур соревнований.



Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко. В параллельной партии нидерландец Аниш Гири и француз Максим Вашье-Лаграв также не выявили победителя.



Напомним, ранее Непомнящий обыграл Гири, а Алексеенко уступил американцу Фабиано Каруане. Матчи третьего тура состоятся послезавтра, 21 марта.



Восемь гроссмейстеров — участников турнира сыграют в два круга. Соревнования продлятся с 17 марта по 3 апреля. После каждых двух туров шахматистам будет предоставляться выходной. Победитель проведёт титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.