Непомнящий и Алексеенко сыграли вничью на турнире претендентов ФИДЕ
В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов на Всемирную шахматную корону по шахматам. Сегодня, 19 марта, состоялся третий тур соревнований.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко. В параллельной партии нидерландец Аниш Гири и француз Максим Вашье-Лаграв также не выявили победителя.
Напомним, ранее Непомнящий обыграл Гири, а Алексеенко уступил американцу Фабиано Каруане. Матчи третьего тура состоятся послезавтра, 21 марта.
Восемь гроссмейстеров — участников турнира сыграют в два круга. Соревнования продлятся с 17 марта по 3 апреля. После каждых двух туров шахматистам будет предоставляться выходной. Победитель проведёт титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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