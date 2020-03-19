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Фигуристы группы Жулина и команды Мозер приостановили тренировки из-за коронавируса

Фигуристы группы Жулина и команды Мозер приостановили тренировки из-за коронавируса
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристы группы тренера Александра Жулина и тренерской команды Нины Мозер приостановили централизованные тренировки до 12 апреля. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Жулина и Мозер.

Причиной такого решения стал указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 21 марта до 12 апреля (включительно) государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тысяч человек. Число погибших превысило 8 тысяч. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

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