Фигуристы группы Жулина и команды Мозер приостановили тренировки из-за коронавируса

Фигуристы группы тренера Александра Жулина и тренерской команды Нины Мозер приостановили централизованные тренировки до 12 апреля. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Жулина и Мозер.



Причиной такого решения стал указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 21 марта до 12 апреля (включительно) государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тысяч человек. Число погибших превысило 8 тысяч. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

Фигуристы группы Тутберидзе приостановили тренировки до 12 апреля из-за коронавируса