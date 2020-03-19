Первым казанцем, заразившимся коронавирусом, стал один из лучших волейболистов мира Нгапет

Во вторник, 17 марта, стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Казани. Различные СМИ распространили информацию о том, что инфекция была выявлена у гражданина Франции.



Как сообщает «Бизнес Online», заразившимся французом стал один из лучших волейболистов мира, доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. По словам руководителя пресс-службы президента Республики Татарстан Лилии Галимовой, спортсмен чувствует себя хорошо.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тысяч человек. Число погибших превысило 9 тысяч человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта