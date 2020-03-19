Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов

По состоянию на 19 марта зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом среди российских спортсменов.
1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.
3 марта коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Ими стали Игорь Боев и Дмитрий Филиппович. Позже положительный тест на COVID-19 прошёл их партнёр по команде Дмитрий Страхов.
18 марта за полчаса до старта был отменён старт юниорского первенства России по лыжным гонкам. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус у одного из лыжников — Владимира Рыбкина.
Кроме того, сегодня в СМИ появилась информация о возможном заражении коронавирусом российского хоккеиста Никиты Зайцева, выступающего в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его отец, впрочем, опроверг эту информацию.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 9 тыс. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
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