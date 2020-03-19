Нгапет подтвердил заражение коронавирусом и рассказал о своём состоянии
Один из лучших волейболистов мира, доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет подтвердил слухи о заражении коронавирусом.
«Я был положительно протестирован на COVID-19 неделю назад. Самое трудное позади, я провёл три сложных дня, но теперь все кончено, я выхожу из больницы через неделю. Хорошо всем оставаться дома, так бывает не только с другими», — цитирует Нгапета пресс-служба «Зенита» в своём «твиттере».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 9 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта
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