Нгапет подтвердил заражение коронавирусом и рассказал о своём состоянии

Один из лучших волейболистов мира, доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет подтвердил слухи о заражении коронавирусом.



«Я был положительно протестирован на COVID-19 неделю назад. Самое трудное позади, я провёл три сложных дня, но теперь все кончено, я выхожу из больницы через неделю. Хорошо всем оставаться дома, так бывает не только с другими», — цитирует Нгапета пресс-служба «Зенита» в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 9 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.