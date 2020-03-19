«Можно ли доверять допингистам?» Губерниев недоволен социальным роликом о коронавирусе

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев остался недоволен тем, что в социальном ролике, размещённом в «инстаграме» Департамента спорта Москвы, снялся бывший тяжелоатлет Дмитрий Берестов, имеющий допинговое прошлое.

Под видеозаписью, на которой спортсмены рассказывают о важности профилактики коронавируса, Губерниев написал: «А мы должны доверять, например, тем, кого на допинге поймали? Ау?».



Ответ департамента был следующим: «Дмитрий, противостояние коронавирусу — это тема, которая сейчас касается каждого. Нам всем надо объединяться. Давайте будем добрее друг к другу. Мы вас любим и ценим. И всегда рады видеть на наших мероприятиях».



«Прекрасный ответ, прекрасный… Верим в Москомспорт и мэра», — резюмировал комментатор.



39-летний Берестов в 2006 году был обвинён в использовании допинга и отстранён от международных соревнований на два года. Дмитрий является олимпийским чемпионом (Афины-2004) и чемпионом Европы (2008).