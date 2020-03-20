Коронавирус, 19 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

19 марта было выявлено не менее четырёх случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. За минувшие сутки ни один из спортсменов не умер.



Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, что на днях был госпитализирован в одну из больниц Милана.



СМИ сообщили, что российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев заразился коронавирусом. Однако отец хоккеиста это не подтверждает.



Один из лучших волейболистов мира, доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет подцепил заразу, но сейчас чувствует себя хорошо.

Ещё один случай заражения из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) произошёл в «Денвер Наггетс». Имя заражённого не называется, но, вероятнее всего, речь идёт о члене персонала клуба.

Футболист клуба четвёртого испанского дивизиона «Бергантиньоса» Йелко Алфая заразился коронавирусом.