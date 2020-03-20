Большунов рассказал, где берёт натуральный снег для летних тренировок

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020 Александр Большунов рассказал, как ему удаётся летом тренироваться на натуральном снегу.

«Каждый год отец заготавливает на лето натуральный снег. Где-то в 2012 году, появилась идея заготовить снег. Мы мешков 10-15 заготовили и спрятали в опилки. Это был первый опыт. Набираешь снег в мешок и прячешь в опилки, чтобы использовать холод вместо холодильника. В опилках снег не тает, если всё хорошо сделать. Сейчас папа сделал дома хранилище. Даже в этом году, когда не было снега, он насобирал, подготовил и упаковал снег», — заявил Большунов в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Большунов стал первым лыжником в истории России, которому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.