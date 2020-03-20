Коронавирус отнял у нас 20 марта: «Сочи» — «Ростов» в РПЛ, матч «Монако» Головина

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. На сегодня, 20 марта, были запланированы, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.



Футбол

Российская Премьер-Лига. «Сочи» — «Ростов».

Английская Премьер-лига. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Французская Лига 1. «Лилль» — «Монако».

Кубок Либертадорес.



Хоккей

ВХЛ. Плей-офф.

МХЛ. Плей-офф.

НХЛ.



Биатлон

Кубок мира (Хольменколлен). Женщины, спринт 7,5 км. Мужчины, спринт 10 км.



Лыжные гонки

Кубок мира (Кэнмор). Женщины, масс-старт 10 км. Мужчины, спринт 15 км.



Формула-1

Гран-при Бахрейна. Первая и вторая тренировки.



Баскетбол

НБА.

Евролига.

Еврокубок.



Фигурное катание

Чемпионат мира в Монреале (Канада). Танцы на льду, ритм-танец. Женщины, произвольная программа.