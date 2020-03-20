Коронавирус отнял у нас 20 марта: «Сочи» — «Ростов» в РПЛ, матч «Монако» Головина

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. На сегодня, 20 марта, были запланированы, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.
Футбол
Российская Премьер-Лига. «Сочи» — «Ростов».
Английская Премьер-лига. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
Французская Лига 1. «Лилль» — «Монако».
Кубок Либертадорес.
Хоккей
ВХЛ. Плей-офф.
МХЛ. Плей-офф.
НХЛ.
Биатлон
Кубок мира (Хольменколлен). Женщины, спринт 7,5 км. Мужчины, спринт 10 км.
Лыжные гонки
Кубок мира (Кэнмор). Женщины, масс-старт 10 км. Мужчины, спринт 15 км.
Формула-1
Гран-при Бахрейна. Первая и вторая тренировки.
Баскетбол
НБА.
Евролига.
Еврокубок.
Фигурное катание
Чемпионат мира в Монреале (Канада). Танцы на льду, ритм-танец. Женщины, произвольная программа.
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- 19 марта 2020
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