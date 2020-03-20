Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Коронавирус отнял у нас 20 марта: «Сочи» — «Ростов» в РПЛ, матч «Монако» Головина

Коронавирус отнял у нас 20 марта: «Сочи» — «Ростов» в РПЛ, матч «Монако» Головина
Другие 0

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. На сегодня, 20 марта, были запланированы, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.

Футбол
Российская Премьер-Лига. «Сочи» — «Ростов».
Английская Премьер-лига. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
Французская Лига 1. «Лилль» — «Монако».
Кубок Либертадорес.

Хоккей
ВХЛ. Плей-офф.
МХЛ. Плей-офф.
НХЛ.

Биатлон
Кубок мира (Хольменколлен). Женщины, спринт 7,5 км. Мужчины, спринт 10 км.

Лыжные гонки
Кубок мира (Кэнмор). Женщины, масс-старт 10 км. Мужчины, спринт 15 км.

Формула-1
Гран-при Бахрейна. Первая и вторая тренировки.

Баскетбол
НБА.
Евролига.
Еврокубок.

Фигурное катание
Чемпионат мира в Монреале (Канада). Танцы на льду, ритм-танец. Женщины, произвольная программа.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020