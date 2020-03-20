«Вот и закончились правильные шаги». Шубенков раскритиковал ВФЛА

Российский легкоатлет Сергей Шубенков раскритиковал руководство ВФЛА. Спортсмен остался недоволен, что организация решила провести выборы в комиссию спортсменов ВФЛА. В настоящее время в орган входят Мария Ласицкене, сам Шубенков и Анжелика Сидорова.

«Вот и закончились правильные шаги ВФЛА», — написал Шубенков в «сториз» своего «инстаграма».

Шубенков сообщил, что ВФЛА объявила о проведении новой процедуры выдвижения в комиссию спортсменов. Далее предполагается проведение голосования на официальном сайте ВФЛА. По словам Шубенкова, мнение действующих членов комиссии было проигнорировано.

В начале марта обновлённое руководство ВФЛА признало вину организации по делу Данила Лысенко. Ранее сообщалось, что из-за инцидента с российским прыгуном в высоту World Athletics может полностью исключить ВФЛА из своих рядов.