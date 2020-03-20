Губерниев: теперь понятно, почему некоторые так не хотят, чтобы я лыжи комментировал!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лыжника Владимира Рыбкина, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус. Ранее Рыбкин находился в Германии, где участвовал в юниорском первенстве мира по лыжным гонкам, которое проходило с 29 февраля по 6 марта.
«Такой вопрос, а не хотят ли болваны, которые решили проводить отменённый чемпионат по лыжным гонкам в Малиновке, рассказать о состоянии здоровья парня с подозрением на коронавирус? Власти Архангельской области, к вам вопрос! Есть ли карантин у участников первенства, самоизоляция? Или вам также плевать на людей, как верхушке ФЛГР?
Кстати, теперь понятно, почему некоторые так не хотят, чтобы я лыжи комментировал! Потому что ваши «косяки», непрофессиональная работа, хамство и слабость сразу будут видны всей стране и всему миру! С моей подачи, конечно! А звёзд из лыжников мы сделаем и без вашей помощи! Команда этого заслуживает! С любовью к спортсменам и тренерам! Лыжи комментирую уже почти 20 лет и буду комментировать впредь!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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