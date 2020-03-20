Валиева рассказала о советах, которые даёт Тутберидзе
Российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Таллине (Эстония), рассказала о взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе.
«Этери Георгиевна — очень требовательный тренер. Если ты делаешь то, что она требует от тебя, то может и похвалить.
Советы Тутберидзе, не связанные со спортом? Иногда она говорит, как лучше накраситься, поправить причёску или ещё что-нибудь.
Выбираю ли сама костюмы? Нет, подбирает Этери Георгиевна. Она сначала смотрит эскизы к ним. Потом, когда портниха приносит уже готовый костюм, она говорит, что ей нравится, а что — не очень. Но всегда получается очень красиво», — цитирует Валиеву Sportbox.ru.
В короткой программе на чемпионате мира Валиева установила мировой рекорд.
Фигуристка Валиева: победа спортсмена — это победа тренера!
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