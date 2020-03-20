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Ласицкене, Шубенков и Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

Ласицкене, Шубенков и Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова решили не участвовать в выборах в комиссию спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Они состоят в комиссии в настоящий момент, но не планируют вновь избираться в этот орган.

Ранее ВФЛА объявила о проведении выборов в комиссию. Спортсмены посчитали, что руководство организации не прислушивается к их рекомендациям, поэтому они отказались от участия в новых выборах.

«Принятие нового положения о комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов не подтверждает слова главы федерации о том, что «комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации», — говорится в сообщении комиссии в аккаунте в «Инстаграме».

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