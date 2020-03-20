Гандбольный арбитр устроилась медсестрой в больницу, чтобы бороться с коронавирусом

Арбитр из Северной Македонии Михаэла Капсарева, имеющая образование медицинской сестры, во время паузы в гандбольном чемпионате страны посвятила себя борьбе с коронавирусом, сообщает 24rakomet.mk. Она работает медсестрой в операционном отделении городской больницы Скопье.
«Как медицинский работник, я уважаю все меры по борьбе с коронавирусом, введённые в стране. Получаю много звонков от гандболистов и гандболисток — все боятся и обращаются за советом. В дополнение к известным рекомендациям правительства я советую всем есть здоровую пищу, чтобы ваш иммунитет не снизился», — сказала Капсарева.
Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
- 20 марта 2020
-
13:58
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
13:04
-
12:44
-
12:43
-
12:00
-
11:55
-
11:26
-
11:24
-
11:04
-
10:58
-
09:54
-
09:17
-
09:00
-
03:42
-
00:46
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:27
-
23:21
-
22:49
-
21:26
-
20:49
-
20:02
-
19:08
-
18:43
-
18:24
-
17:26
-
16:55
-
15:58
-
15:00
-
14:24
-
14:18
-
14:01