Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гандбольный арбитр устроилась медсестрой в больницу, чтобы бороться с коронавирусом

Гандбольный арбитр устроилась медсестрой в больницу, чтобы бороться с коронавирусом
Другие / Гандбол 0

Арбитр из Северной Македонии Михаэла Капсарева, имеющая образование медицинской сестры, во время паузы в гандбольном чемпионате страны посвятила себя борьбе с коронавирусом, сообщает 24rakomet.mk. Она работает медсестрой в операционном отделении городской больницы Скопье.

«Как медицинский работник, я уважаю все меры по борьбе с коронавирусом, введённые в стране. Получаю много звонков от гандболистов и гандболисток — все боятся и обращаются за советом. В дополнение к известным рекомендациям правительства я советую всем есть здоровую пищу, чтобы ваш иммунитет не снизился», — сказала Капсарева.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020