Гандбольный арбитр устроилась медсестрой в больницу, чтобы бороться с коронавирусом

Арбитр из Северной Македонии Михаэла Капсарева, имеющая образование медицинской сестры, во время паузы в гандбольном чемпионате страны посвятила себя борьбе с коронавирусом, сообщает 24rakomet.mk. Она работает медсестрой в операционном отделении городской больницы Скопье.

«Как медицинский работник, я уважаю все меры по борьбе с коронавирусом, введённые в стране. Получаю много звонков от гандболистов и гандболисток — все боятся и обращаются за советом. В дополнение к известным рекомендациям правительства я советую всем есть здоровую пищу, чтобы ваш иммунитет не снизился», — сказала Капсарева.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.