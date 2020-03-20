Слуцкая рассказала, чем можно занять детей, когда закрыты детсады

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая отреагировала на закрытие детских садов из-за пандемии коронавируса. Спортсменка призналась, что ей было непросто изменить привычный уклад жизни.

«Да, это случилось. Мы остались с ними наедине. Держимся. Особенно тяжело тем, кто находится постоянно в движении. Им сложно взять и остановиться. Вот у меня, к сожалению, перенеслись соревнования, социально важный проект «Добропоезд» и серия мастер-классов по Европе. Очень обидно. Но зато мы можем провести время с близкими.

Так чем бы занять детей, когда садики и школы закрыты? Первое — конечно, их поубивать. Второе — привязать к стулу, к батарее и закрыть рот…

Ладно, я смеюсь!

1) За городом можно вдоволь нагуляться. Тем более погода позволяет.

2) С детьми-школьниками сделать все уроки!

3) Я вообще любительница что-нибудь куда-нибудь передвигать. Как раз есть время изменить интерьер, привлечь детей к этому, чтобы они почувствовали себя важными и нужными», — написала Слуцкая в cвоём «инстаграме».