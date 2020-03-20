13-летняя Валиева допустила появление шестерных прыжков в фигурном катании

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о четверных прыжках в женском одиночном катании. По её мнению, это не предел и в недалёком будущем стоит ожидать появления пятерных и даже шестерных прыжков, тренировать которые нужно начиная с детского возраста.

«Думаю, ещё будут люди или дети, которые будут делать и пятерные, может, даже шестерные. Когда ты ещё маленький, надо как раз и учить четверные, потому что ближе к 17 годам тебе становится немного страшно. Всё, что ты выучил до этого возраста, мне кажется, остаётся с тобой», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок—2019/2020, победитель первенства России среди юниоров 2020 года.