13-летняя Валиева допустила появление шестерных прыжков в фигурном катании

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о четверных прыжках в женском одиночном катании. По её мнению, это не предел и в недалёком будущем стоит ожидать появления пятерных и даже шестерных прыжков, тренировать которые нужно начиная с детского возраста.
«Думаю, ещё будут люди или дети, которые будут делать и пятерные, может, даже шестерные. Когда ты ещё маленький, надо как раз и учить четверные, потому что ближе к 17 годам тебе становится немного страшно. Всё, что ты выучил до этого возраста, мне кажется, остаётся с тобой», — сказала Валиева в эфире Первого канала.
Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок—2019/2020, победитель первенства России среди юниоров 2020 года.
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