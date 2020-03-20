Утяшева показала, как выглядела в 12 лет. На фото есть и Кабаева

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002, показала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную в период, когда ей было 12 лет. В центре снимка находится тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, ныне президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, слева от неё — Утяшева, справа — олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира и Европы Алина Кабаева.
«Архив… Наша золотая сборная… Мне 12 лет», — подписала фотографию Утяшева.
Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva/?hl=ru
34-летняя Утяшева начала профессиональную карьеру в художественной гимнастике в 2000 году и покинула спорт в 2006 году.
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