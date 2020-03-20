Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Утяшева показала, как выглядела в 12 лет. На фото есть и Кабаева

Утяшева показала, как выглядела в 12 лет. На фото есть и Кабаева
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002, показала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную в период, когда ей было 12 лет. В центре снимка находится тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, ныне президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, слева от неё — Утяшева, справа — олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира и Европы Алина Кабаева.

«Архив… Наша золотая сборная… Мне 12 лет», — подписала фотографию Утяшева.

Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva/?hl=ru

34-летняя Утяшева начала профессиональную карьеру в художественной гимнастике в 2000 году и покинула спорт в 2006 году.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020