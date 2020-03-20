Туктамышева призналась в любви к Санкт-Петербургу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что за 10 лет жизни в Санкт-Петербурге по-настоящему влюбилась в город.

«Недавно меня спросили: стал ли Петербург мне родным городом? Безусловно — да! Я живу тут уже почти 10 лет, и за это время влюбилась. И каждый город, где я бываю, я сравниваю с Питером.

Могу вам сказать, что мало какие из них могут с ним конкурировать. В Петербурге прекрасно всё: атмосфера, архитектура, люди. Из минусов: возможно, иногда хочется больше солнца», — написала фигуристка в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года. чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.