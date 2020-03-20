Большунов рассказал, как подшутил над Клебо во время гонки

Российский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020, рассказал, как подшутил над норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. По словам Большунова, это произошло в ходе одного из масс-стартов.

«Мы бежали 34 км, я предложил ему попить из своей фляги, он тут же предложил мне свой напиток. Понятно, что нельзя пить из чужой бутылки. Но мы ж ради прикола…

Понятно, что Клебо отказался, но чего ж было не предложить? Заодно показать Йоханнесу, что мне не тяжело на дистанции, ещё и пошутить могу», — приводит слова Большунова «RT на русском».

Напомним, 23-летний Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим «Большой хрустальный глобус». Также он является четырёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратным серебряным призёром чемпионата мира 2019 года.