«Спустя несколько лет решились выставить». Радионова — об отношениях с Кучаевым

Российская фигуристка Елена Радионова намекнула, что уже несколько лет встречается с футболистом ЦСКА Константином Кучаевым. Ранее Радионова показала в своём «инстаграме» фотографию с футболистом.

«Да ладно?! Вот это прекрасные новости», — написала в комментариях к посту журналистка Мария Командная.

«Спустя несколько лет решились выставить. Спасибо», — ответила ей Радионова.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

21-летняя Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013 и 2014 годы), чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.