«Спустя несколько лет решились выставить». Радионова — об отношениях с Кучаевым
Российская фигуристка Елена Радионова намекнула, что уже несколько лет встречается с футболистом ЦСКА Константином Кучаевым. Ранее Радионова показала в своём «инстаграме» фотографию с футболистом.
«Да ладно?! Вот это прекрасные новости», — написала в комментариях к посту журналистка Мария Командная.
«Спустя несколько лет решились выставить. Спасибо», — ответила ей Радионова.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
21-летняя Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013 и 2014 годы), чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.
Фигуристка Радионова показала своего молодого человека. Им оказался футболист ЦСКА
Читайте также
- 20 марта 2020
-
16:51
-
16:38
-
16:28
-
15:42
-
15:39
-
15:00
-
14:43
-
14:10
-
13:58
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
13:04
-
12:44
-
12:43
-
12:00
-
11:55
-
11:26
-
11:24
-
11:04
-
10:58
-
09:54
-
09:17
-
09:00
-
03:42
-
00:46
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:27
-
23:21
-
22:49
-
21:26
-
20:49
-
20:02
-
19:08
-
18:43
Партнерский контент