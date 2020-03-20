Мишустин заявил о разработке шести российских препаратов от коронавируса

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что российские учёные разработали сразу шесть препаратов от коронавируса. Он также надеется, что вскоре удастся подтвердить их эффективность. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

В России на сегодня, 20 марта, известно 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять человек выздоровели, зафиксирован один летальный исход.