Подписчиков возмутил поступок Загитовой, которая открыла дверь ногой. Видео

Пользователи «Инстаграма» отреагировали на поступок российской фигуристки Алины Загитовой, которая в стремлении минимизировать риск заражения коронавирусом решила ногой открыть дверь на каток. Ранее Загитова выложила видео в свой «инстаграм», однако затем удалила ролик.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Подписчики возмутились действиями Загитовой, написав в комментариях:
«А следующий будет трогать грязную ручку двери. Девочка думает только о себе».
«Беспардонная была, беспардонной и останется. Воспитание хромает».
«Квартиру и авто она так же открывает?»
17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что она берёт паузу в карьере. Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону.
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