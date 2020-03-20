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Два испанских спортивных журналиста скончались от коронавируса

Два испанских спортивных журналиста скончались от коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

У инфекции коронавируса появились и жертвы среди спортивных журналистов. В Испании скончались два представителя прессы, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.

59-летний Хосе Мария Кандела, работавший на национальном радио Испании, скончался минувшей ночью от коронавируса. Также в Испании в 78-летнем возрасте от коронавирусной инфекции умер Томас Диас-Вальдес, директор издания General Motorpoint Networks Editores. Также он на протяжении 30 лет работал в газете AS.

В настоящее время в России из-за коронавируса отменены все крупные соревнования, в том числе соревнования по биатлону. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусом
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