Орлов: наш рубль летит. Хватит ли нам вообще еды?

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о текущей ситуации в России в связи с угрозой распространения коронавируса. Орлов предложил пессимистичный прогноз развития событий.

«Мы сейчас даже не отдаём себе отчёта в том, что может произойти в ближайшее время. После ссоры с саудитами и выхода из ОПЕК летит наш рубль. По сравнению с долларом он становится ничем — всё меньше и дешевле.

А это же скажется на нашей жизни, нашем благосостоянии, ведь много всего закупается за рубежом. Хватит ли нам вообще еды, если не сможем закупать всё это за границей? Ой, большие проблемы. В общем, мы в начале какого-то очень неприятного явления. Чем оно закончится — никто не знает», — сказал Орлов на своём канале на YouTube.