«Художница» Селезнёва показала шуточное упражнение с туалетной бумагой

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Екатерина Селезнёва приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набирает популярность в последнее время. Селезнёва показала самые разнообразные трюки с предметом «туалетная бумага».

«При съёмках данного видео ни один рулон не пострадал», — подписала видео Селезнёва и передала эстафету болгарской гимнастке Катрин Тасевой.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Ранее к флешмобу присоединились теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов.



Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.