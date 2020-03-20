Саночники Репилов и Катникова — чемпионы России в спринте

Чемпионат России по санному спорту завершился на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи спринтерскими гонками. В одноместных санях победили Екатерина Катникова и Роман Репилов. В мужских двухместных экипажах первенствовали Александр Денисьев и Владислав Антонов.

В смешанной эстафете первенствовала команда Пермского края (Кристина Шамова, Данил Лебедев, Станислав Мальцев/Дмитрий Халилов).

Санный спорт. Чемпионат России. Сочи

Спринт. Мужчины. Одноместные сани

1. Роман Репилов – 31,132.

2. Александр Горбацевич – 31,155.

3. Максим Аравин – 31,248.

Двухместные экипажи

1. Александр Денисьев/Владислав Антонов – 32,743.

2. Андрей Богданов/Андрей Медведев – 32,809.

3. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов – 32,840.

Женщины. Одноместные сани

1. Екатерина Катникова – 32,737.

2. Татьяна Иванова – 32,871.

3. Олеся Михайленко – 32,894.