FIVB отменила майские этапы Мирового тура по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве и переносе на неопределённый срок четырёх этапов тура из-за угрозы коронавируса. Все соревнования были запланированы на май.
Отменённый четырёхзвёздочный этап в Польше должен был пройти 27-31 мая. Категорию «4 звезды» имеют отложенные этапы Бразилии (6-10 мая) и Чехии (20-24 мая). В число перенесённых также попали этапы во Вьетнаме (6-9 мая) и Латвии (6-10 мая).
«FIVB будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с организаторами, чтобы найти лучшие альтернативные даты проведения мероприятий. Главным приоритетом FIVB является защита здоровья и благополучия игроков, официальных лиц и болельщиков. FIVB регулярно следит за развитием ситуации в полном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими соответствующими органами здравоохранения и спорта», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте FIVB.
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