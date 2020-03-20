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Ученица Тутберидзе уверенно прыгнула тройной аксель в 11 лет

Ученица Тутберидзе уверенно прыгнула тройной аксель в 11 лет
Другие / Фигурное катание 0

11-летняя фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, уверенно исполнила тройной аксель на тренировке.

Видео доступно на «Чемпионате».

В декабре Жилина выиграла юношеские соревнования «Новый год — 2020», чисто исполнив в произвольной программе четверной тулуп. Она самая юная исполнительница этого прыжка. В «Хрустальный» Вероника перешла только в сезоне-2019/20.

Родилась талантливая фигуристка в Архангельске. Мама — тренер по фигурному катанию – привела дочь на каток уже в три года. А в 9 лет Вероника уверенно прыгала все тройные прыжки, а тройной аксель исполняла на удочке.

Вероника обладает уникальной гибкостью и растяжкой. Она способна исполнять прыжок в отрицательный шпагат. Её фирменным элементом является также кантилевер.

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