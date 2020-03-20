Госсекретарь США обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. По его словам, дезинформация направлена на дискредитацию действий США по борьбе с угрозой COVID-19.

«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — приводит слова Помпео РИА «Новости».

По заявлению Помпео, Америка «напрямую говорила» названным странам, что нужно прекратить распространять ложные сведения.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности сообщило, что Россия якобы запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.

В настоящее время в России из-за коронавируса отменены все крупные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.