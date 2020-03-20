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Первой пациенткой с подозрением на коронавирус в Ставрополье стала главный инфекционист

Первой пациенткой с подозрением на коронавирус в Ставрополье стала главный инфекционист
Другие / Прочие виды спорта 0

Первым пациентом с подозрением на заражение коронавирусом в Ставропольском крае оказался главный инфекционист региона Ирина Санникова, сообщает «Коммерсантъ».

В начале марта она летала на отдых в Испанию, откуда вернулась 11 марта, но по возвращении на карантин не ушла, а продолжала работать. Санникова, которая является преподавателем Ставропольского медуниверситета, профессором кафедры инфекционных болезней, успела прочитать лекции студентам и ординаторам, поучаствовать в конференции с делегацией Волгоградского государственного медицинского университета и селекторных совещаниях в краевом Минздраве.

В этой связи на карантин срочно перевели ставропольский вуз и краевую специализированную инфекционную больницу, в которой лежит Санникова. Состояние пациентки оценивается как «средней тяжести».

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