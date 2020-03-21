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Коронавирус, 20 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

Коронавирус, 20 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось
Другие / Прочие виды спорта 0

20 марта было зафиксировано не менее 11 случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. За минувшие сутки умерло два человека в Испании.

Американский защитник клуба НБА «Бостон Селтикс» Маркус Смарт заболел в результате заражения коронавирусом. Также были инфицированы два игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» и аргентинский баскетболист Факундо Корвалан.

«Филадельфия Сиксерс» заявил о трёх случаях заболевания. Футболист «Айнтрахта» пожаловался на недомогание, и его тест дал положительный результат на коронавирус. Клуб MLS «Нью-Йорк Сити» на своём официальном сайте объявил о первом случае заражения коронавирусом в команде.

Кроме того, сегодня стало известно, что два испанских спортивных журналиста скончались от коронавируса.

У лыжника, из-за которого отменили чемпионат России, не обнаружили коронавируса.

Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов
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