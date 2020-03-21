На турнире претендентов в Екатеринбурге состоятся матчи четвёртого тура
Сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге на турнире претендентов на всемирную шахматную корону состоятся матчи четвёртого тура. Начало — в 14:00 мск.
Россиянин Александр Грищук сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом. Ещё один российский гроссмейстер, Кирилл Алексеенко, встретится с китайцем Ван Хао. Ян Непомнящий, представляющий Россию, сыграет с американцем Фабио Каруаной. Сегодня состоится и матч Аниша Гири из Нидерландов с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.
После трёх туров лидируют Вашье-Лаграв и Хао, набравшие по 2 балла. У Каруаны и Грищука — по 1,5 очка. Лижэнь, Гири и Алексеенко набрали по 1 баллу.
Победитель турнира претендентов оспорит шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
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