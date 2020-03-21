Коронавирус отнял у нас 21 марта: матч «Челси» — «Ман Сити» и битва фигуристок на ЧМ

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. На сегодня, 21 марта, были запланированы, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.

Футбол

Российская Премьер-Лига. «Арсенал» — «Спартак», «Локомотив» — «Оренбург»

Английская Премьер-лига. «Челси» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»



Хоккей

МХЛ. Плей-офф.

НХЛ.



Биатлон

Кубок мира (Хольменколлен). Женщины, гонка преследования, 10 км. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км.



Лыжные гонки

Кубок мира (Кэнмор). Женщины, гонка преследования 10 км. Мужчины, гонка преследования 15 км.



Формула-1

Гран-при Бахрейна. Свободная практика, квалификация.



Баскетбол

НБА.



Фигурное катание

Чемпионат мира в Монреале (Канада). Женщины, произвольная программа. Танцы на льду