Коронавирус отнял у нас 21 марта: матч «Челси» — «Ман Сити» и битва фигуристок на ЧМ

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. На сегодня, 21 марта, были запланированы, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.
Футбол
Российская Премьер-Лига. «Арсенал» — «Спартак», «Локомотив» — «Оренбург»
Английская Премьер-лига. «Челси» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
Хоккей
МХЛ. Плей-офф.
НХЛ.
Биатлон
Кубок мира (Хольменколлен). Женщины, гонка преследования, 10 км. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км.
Лыжные гонки
Кубок мира (Кэнмор). Женщины, гонка преследования 10 км. Мужчины, гонка преследования 15 км.
Формула-1
Гран-при Бахрейна. Свободная практика, квалификация.
Баскетбол
НБА.
Фигурное катание
Чемпионат мира в Монреале (Канада). Женщины, произвольная программа. Танцы на льду
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