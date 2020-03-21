Шведские лыжники провели гонку, несмотря на запрет из-за коронавируса

56 лыжников тайно собрались в Эстерсунде (Швеция), чтобы провести гонку, сообщает Expressen. Шведские спортсмены нарушили запрет на проведение соревнований, введённый Лыжной ассоциацией страны. Запрет связан с угрозой распространения коронавируса.
Среди участников гонки были и члены сборной Швеции — Эбба Андерссон, Мартин Посилуома, Йоханна Скоттхейм, Оскар Свенссон и другие.
В Лыжной ассоциации Швеции уже сообщили, что санкции к ним применяться не будут. В организации пояснили, что спортсмены сами решают, стоит им тренироваться или нет. Речь идёт лишь о запрете официальных соревнований.
Победителями соревнований стали Эбба Андерссон и марафонец Макс Новак.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражённых.
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