Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шведские лыжники провели гонку, несмотря на запрет из-за коронавируса

Шведские лыжники провели гонку, несмотря на запрет из-за коронавируса
Другие / Лыжный спорт 0

56 лыжников тайно собрались в Эстерсунде (Швеция), чтобы провести гонку, сообщает Expressen. Шведские спортсмены нарушили запрет на проведение соревнований, введённый Лыжной ассоциацией страны. Запрет связан с угрозой распространения коронавируса.

Среди участников гонки были и члены сборной Швеции — Эбба Андерссон, Мартин Посилуома, Йоханна Скоттхейм, Оскар Свенссон и другие.

В Лыжной ассоциации Швеции уже сообщили, что санкции к ним применяться не будут. В организации пояснили, что спортсмены сами решают, стоит им тренироваться или нет. Речь идёт лишь о запрете официальных соревнований.

Победителями соревнований стали Эбба Андерссон и марафонец Макс Новак.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражённых.

У лыжника, из-за которого отменили чемпионат России, не обнаружили коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020