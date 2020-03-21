Бывший член антидопингового комитета Федерации велоспорта США попался на допинге
Бывший член антидопингового комитета Федерации велоспорта США Джон Гливз был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает USADA. 36-летний спортсмен согласился с вынесенным наказанием, ему предстоит четырёхлетняя дисквалификация.
Гливз сдал положительный тест на допинг на чемпионате США в серии «Мастерс». Ранее спортсмен выступал консультантом в допинговом деле Лэнса Армстронга, работал в университете Калифорнии. По некоторым данным, Гливз в течение некоторого времени работал во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). Он написал несколько научных трудов, посвящённых этической стороне соблюдения антидопинговых правил.
В пробе Гливза обнаружен оксандролон. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 31 августа 2019 года.
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