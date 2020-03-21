Хоркина порадовалась весне и призвала делать скворечники
Бывшая российская гимнастка Светлана Хоркина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка опубликовала фото со скворечником.
«Скворцы прилетели. На крыльях весну принесли. А вы подготовили дом для пернатых?», — написала Хоркина в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 21 марта насчитывается около 250 заражённых.
«Новое изобретение от всех вирусов». Хоркина не смогла снять подгузник с собаки
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