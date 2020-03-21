РПЛ, КХЛ, НХЛ, НБА — когда возобновятся главные турниры? Актуальная информация на 21 марта

Пандемия коронавируса привела к отмене различных турниров по всему миру. Из-за опасности распространения инфекции соревнования практически нигде не проводятся. Пока что во всех ведущих лигах установили лишь приблизительные сроки возобновления соревнований. Всё будет зависеть от конкретной ситуации.

Футбол:

Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС – до 10 апреля. При этом глава РПЛ Сергей Прядкин считает, что раньше 24 апреля возобновить турнир не удастся.

АПЛ – до 30 апреля.

Ла Лига – до 5 апреля.

Серия А – до 3 апреля.

Бундеслига – до 2 апреля.

Лига 1 – на неопределённый срок.

Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок, финалы турниров могут пройти в конце июня.

Евро-2020 – пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.



Теннис:

Все турниры — до 7 июня.

«Ролан Гаррос» – до 20 сентября.



Хоккей:

НХЛ – на неопределённый срок, может возобновиться 15 мая.

КХЛ – до 10 апреля.



Баскетбол:

НБА – возможно возобновление летом.

Единая лига ВТБ – до 10 апреля.

Евролига и Еврокубок — как минимум до 11 апреля.



Автоспорт:

Формула-1 – отложена на неопределённый срок, первые этапы были перенесены. Первые гонки ожидаются не раньше лета.



Бокс/MMA

Хабиб – Фергюсон – бой по-прежнему намечен на 18 апреля, но пока неизвестно, в какой стране он состоится.

Емельяненко — Исмаилов — в июле.



Прочие:

Чемпионат мира по фигурному катанию – не раньше октября.

Чемпионат России по биатлону – возможно, в ноябре этого года.

Чемпионат России по лыжным гонкам – отменён.

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